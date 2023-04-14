Лукашенко хочет понравиться всем, кто его слушает, – экс-агент КГБ о заявлениях диктатора

В последнее время Александр Лукашенко делает очень противоречивые заявления. Впрочем, он всегда говорил противоположные вещи дважды в день, надеясь, что и то, и другое подействует на разных получателей информации.

Накануне белорусский диктатор съездил к Владимиру Путину, который, конечно, давил на него касательно ядерного оружия и участия страны в войне. Лукашенко пытался ускользнуть. Об этом 24 Каналу сказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Затем по горячим следам Путин командировал к нему Сергея Шойгу. Впоследствии министерство иностранных дел Беларуси отправило "гонца" для того, чтобы пообщаться о переговорах.

Лукашенко пытается понравиться всем

Как подчеркивает экс-сотрудник КГБ, у Лукашенко в последнее время было действительно много интересных заявлений. Недавно он просто поиздевался над кремлевским диктатором.

Он сам вышел к прессе и сказал: "Вы знаете, меня обвиняют, что я здесь лег под Путина... А под кого там ложится?!". На русском языке это означает "было бы под кого ложиться". Худшего издевательства над Путиным довольно сложно придумать,

– акцентирует Жирнов.

Лукашенко также заявлял, что вообще давно нужно отказаться от ядерного оружия – собрать его из всех стран и покончить с этим раз и навсегда.

"Он чуть ли не каждый день говорит противоположности, надеясь, что таким образом он понравится всем, кто его слушает. Каждый услышит то, что ему нравится", – подытожил Сергей Жирнов.

Бывший агент КГБ о заявлениях Лукашенко: смотрите видео

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