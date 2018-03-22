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Высылка российских дипломатов: разведка Британии опасается радикального ответа Кремля

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Кремль может разоблачить шпионов Великобритании в ответ на высылку российских дипломатов
Кремль может разоблачить шпионов Великобритании в ответ на высылку российских дипломатов / shutterstock.com

Москва может раскрыть личности британских разведчиков в ответ на высылку российских дипломатов из Соединенного Королевства в связи с отравлением двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Об этом сообщает Independent со ссылкой на источники в британских службах безопасности.

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Несколько чиновников в Кремле возмущены, по их мнению, "провокационными высказываниями" британских министров о причастности России к покушению на Сергея Скрипаля и его дочери. Как отмечается, соратники Путина выступают за радикальные меры против Великобритании.

"Есть опасения, что первыми могут быть разоблачены те, кто работает на MI6, а также 23 британских дипломата, высланные из Москвы в отместку за выдворение такого же количества российских дипломатов из Великобритании. Это нарушит стандартный протокол по защите шпионов от противоборствующих сторон и будет означать, что раскрытие личных данных подвергнет разведчиков опасности, в том числе террористическому нападению", – говорится в публикации.

Не исключено, что Москва захочет широкого распространения информации о британской службе безопасности и разведке и, возможно, обратится к WikiLeaks - платформе, которую в прошлом уже использовали для разоблачения секретов США и других стран Запада, отмечает издание.

Если они (российские чиновники) об этом думают, это будет радикальный шаг. Но нужно быть особенно осторожными. И российские, и британские разведчики сталкиваются с общими врагами в лице исламистских террористов, и они окажутся в опасности, если обе стороны начнут взаимно разглашать личности сотрудников,
– прокомментировал неназванный экс-сотрудник российского МИД для британской газеты.

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Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля уволили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Новости политики Новости России Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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