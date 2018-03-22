Вислання російських дипломатів: розвідка Британії побоюється радикальної відповіді Кремля

Москва може розкрити особистості британських розвідників у відповідь на вислання російських дипломатів із Сполученого Королівства у зв'язку із отруєнням подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки в Солсбері.

Про це повідомляє Independent із посиланням на джерела у британських службах безпеки.

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Декілька чиновників у Кремлі обурені, на їхню думку, "провокаційними висловлюваннями" британських міністрів щодо причетності Росії до замаху на Сергія Скрипаля та його доньки. Як зазначається, соратники Путіна виступають за радикальні заходи проти Великобританії.

"Є побоювання, що першими можуть бути викриті ті, хто працює на MI6, а також 23 британських дипломати, висланих з Москви у знак помсти за видворення такої ж кількості російських дипломатів з Великобританії. Це порушить стандартний протокол щодо захисту шпигунів від протиборчих сторін і буде означати, що розкриття особистих даних піддасть розвідників небезпеці, в тому числі терористичному нападу", – йдеться у публікації.

Не виключено, що Москва захоче ширшого поширення інформації про британську службу безпеки та розвідки і, можливо, звернеться до WikiLeaks – платформи, яку в минулому вже використовували для викриття секретів США та інших країн Заходу, зауважує видання.

Якщо вони (російські чиновники) про це думають, це буде радикальний крок. Але потрібно бути особливо обережними. І російські, і британські розвідники стикаються зі спільними ворогами в особі ісламістських терористів, і вони опиняться в небезпеці, якщо обидві сторони почнуть взаємно розголошувати особистості співробітників,

– прокоментував неназваний екс-співробітник російського МЗС для британської газети.

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Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав із країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили й вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.