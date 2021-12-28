Вытащили череп из гроба: на Прикарпатье детям вынесли приговор за разгром могилы

На Прикарпатье несовершеннолетние надругались над могилой ради видео для социальных сетей. Местные власти уже вынесли подросткам приговор.

Коломыйская окружная прокуратура поддержала обвинения в отношении 3 подростков, которые совершили надругательство над могилой и останками умерших. К несовершеннолетним применили домашний арест.

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Подросткам запрещено гулять вечером

Сторона обвинения доказала, что в августе 2021 года подростки находились на территории кладбища в Коломые. Там они оттащили бетонную плиту семейного склепа и открыли гроб. После того, как достали останки умершего, начали их фотографировать, а также снимать на видео для соцсетей.

Несовершеннолетним инкриминируют часть 3 статьи 297 Уголовного Кодекса Украины. Суд запретил детям до мая 2022 года находиться вечером на улице. За это должны отвечать родители.

В августе 2021 года на кладбище сразу выехала следственно-оперативная группа. Впоследствии полицейские обнаружили, что могилы повредили несовершеннолетние жители, которым 13 и 14 лет. Подростков разыскали и привезли в участок. Сначала открыли уголовное производство по факту вандализма.

Подростки изуродовали коломыйский склеп / Фото пресс-службы полиции Ивано-Франковщины

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