Выучил, как заявление пишется, – Малюська о слухах о собственной отставке
Источник:"РБК-Украина"
В Украине продолжаются разговоры об отставке 3 – 4 министров, которая может произойти осенью. Среди претендентов на выход из Кабмина называли и министра юстиции Дениса Малюську. Сам глава Минюста говорит, что заявления об отставке в его ящике нет.
Об этом Малюська сообщил в интервью. Министр отметил, что изучал вопрос с юридической точки зрения.
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Дело не совсем простое, – Малюська об отставке
Я некоторое время посвятил тому, чтобы изучить, как это заявление пишется. Это, оказывается, дело не совсем простое, многие министры ошибаются и неправильно пишут заявление об отставке,
– рассказал Малюська.
Министр подчеркнул, что Аваков в июле заявление об отставке написал правильно. Относительно себя, Малюська утверждает, что такое время – когда ему придется уйти из Кабмина – когда-то наступит. Однако пока заявление он не писал.
Какие ошибки министры делают в заявлениях
Многие пишут "прошу уволить меня ..." и так далее. Но министр не увольняется, а уходит в отставку. Его парламент не увольняет, а только принимает его отставку. Следовательно, это должно называться исключительно "заявление об отставке" и оно подается в адрес главы Верховной Рады,
– поделился тонкостями министр.
Малюська отметил, что даже парламент принимал постановления с нарушениями, когда увольнял министров по собственному желанию.
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