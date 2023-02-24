Россия против большинства: Жданов рассказал о плане ООН по прекращению войны в Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину осудил войну. 24 февраля в Генассамблее ООН будет рассматриваться резолюция с призывом к России о выводе войск из Украины.
Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Гутерреш сказал, что "война разжигает региональную нестабильность и глобальную напряженность.
Читайте также Генассамблея ООН приняла резолюцию с поддержкой украинской "формулы мира"
Пришло время "отступить от пропасти"
Жданов отметил, что 24 февраля мы получили интересную новость от ООН. Генсек Антониу Гутерреш наконец-то вспомнил, что идет война, а он должен что-то сделать для ее прекращения и наказать страну-агрессорку, развязавшую эту войну.
Генеральный секретарь ООН осудил российское вторжение в Украину Это прозвучало, если мне не изменяет память, впервые за год войны. Он назвал его (вторжение – 24 Канал) оскорблением коллективной совести мира. Вот такое хитроумное определение он дал российскому вторжению,
– сказал он.
Антониу Гутерреш заявил, что война – это нарушение устава ООН и международного права. Эскалация конфликта, по словам генсека ООН, представляет реальную опасность, а война разжигает региональную нестабильность и глобальную напряженность. Он добавил, что разногласия отвлекают внимание и ресурсы от других кризисов и глобальных проблем.
"Через год после начала войны генеральный секретарь ООН заметил, что она идет. Когда участвовал в зерновом соглашении, то вообще не замечал. Он сказал, что "пришло время отступить от пропасти", – заметил Жданов.
Жданов о заявлении генсека ООН: смотрите видео
Может ли Россия пойти против большинства мира
Олег Жданов подчеркнул, что ООН рассматривает резолюцию с призывом к России о выводе войск из Украины и прекращении войны. Эту резолюцию насчет дальнейших действий будут предлагать Украине.
"Почему говорю "предлагать"? Потому что резолюция генеральной ассамблеи ООН несет рекомендательный характер. Она не обязательна к выполнению. Но это мнение большинства в мире. Посмотрим, может ли Россия пойти против большинства в мире или не может", – говорит военный эксперт.
В ООН обсудят резолюцию о выводе войск России из Украины
- На Генеральной Ассамблее ООН должны стартовать дебаты по резолюции, призывающей Россию вывести войска из Украины и прекратить войну Также Кремль призывают не атаковать критическую инфраструктуру и мирных людей. Обсуждение должно начаться в Нью-Йорке. Резолюцию внесли от Украины и по меньшей мере 70 стран.
- Резолюция подтверждает "приверженность ООН суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ" и призывает Россию "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины" и "прекратить военные действия", говорится в сообщении .
- Документ также содержит призывы: немедленно прекратить атаки на объекты критической инфраструктуры Украины и любые умышленные удары на гражданские объекты, включая жилые дома, школы и больницы; привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях, чтобы "обеспечить справедливость для всех жертв и предотвратить будущие преступления".
- Резолюция Генассамблеи ООН является альтернативой предложениям по прекращению огня. Это ведь зафиксировало бы оккупацию Россией временно захваченных ею территорий Украины. Предварительно известно, что официальные лица Украины, США и ЕС ожидают, что документ поддержит более 130 из 193 государств-членов ООН.