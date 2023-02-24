Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Гутерреш сказал, что "война разжигает региональную нестабильность и глобальную напряженность.

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Пришло время "отступить от пропасти"

Жданов отметил, что 24 февраля мы получили интересную новость от ООН. Генсек Антониу Гутерреш наконец-то вспомнил, что идет война, а он должен что-то сделать для ее прекращения и наказать страну-агрессорку, развязавшую эту войну.

Генеральный секретарь ООН осудил российское вторжение в Украину Это прозвучало, если мне не изменяет память, впервые за год войны. Он назвал его (вторжение – 24 Канал) оскорблением коллективной совести мира. Вот такое хитроумное определение он дал российскому вторжению,

– сказал он.

Антониу Гутерреш заявил, что война – это нарушение устава ООН и международного права. Эскалация конфликта, по словам генсека ООН, представляет реальную опасность, а война разжигает региональную нестабильность и глобальную напряженность. Он добавил, что разногласия отвлекают внимание и ресурсы от других кризисов и глобальных проблем.

"Через год после начала войны генеральный секретарь ООН заметил, что она идет. Когда участвовал в зерновом соглашении, то вообще не замечал. Он сказал, что "пришло время отступить от пропасти", – заметил Жданов.

Жданов о заявлении генсека ООН: смотрите видео

Может ли Россия пойти против большинства мира

Олег Жданов подчеркнул, что ООН рассматривает резолюцию с призывом к России о выводе войск из Украины и прекращении войны. Эту резолюцию насчет дальнейших действий будут предлагать Украине.

"Почему говорю "предлагать"? Потому что резолюция генеральной ассамблеи ООН несет рекомендательный характер. Она не обязательна к выполнению. Но это мнение большинства в мире. Посмотрим, может ли Россия пойти против большинства в мире или не может", – говорит военный эксперт.

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