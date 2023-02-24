Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Гутерреш сказав, що "війна розпалює регіональну нестабільність та глобальну напруженість".

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Прийшов час "відступити від прірви"

Жданов зазначив, що 24 лютого ми отримали цікаву новину від ООН. Генсек Антоніу Гутерреш нарешті згадав, що йде війна, а він повинен щось зробити для її зупинення та покарати країну-агресорку, яка розв’язала цю війну.

Генеральний секретар ООН засудив російське вторгнення в Україну. Це прозвучало, якщо мені не зраджує пам’ять, вперше за рік війни. Він назвав його (вторгнення – 24 Канал) образою колективної совісті світу. Ось таке хитромудре визначення він дав російському вторгненню,

– сказав він.

Антоніу Гутерреш заявив, що війна – це порушення статуту ООН та міжнародного права. Ескалація конфлікту, за словами генсека ООН, представляє реальну небезпеку, а війна розпалює регіональну нестабільність та глобальну напруженість. Він додав, що розбіжності відвертають увагу та ресурси від інших криз та глобальних проблем.

"Через рік після початку війни генеральний секретар ООН помітив, що вона йде. Коли брав участь у зерновій угоді, то взагалі не помічав. Він сказав, що «прийшов час відступити від прірви", – зауважив Жданов.

Жданов про заяву генсека ООН: дивіться відео

Чи може Росія піти проти більшості світу

Олег Жданов підкреслив, що ООН розглядає резолюцію із закликом до Росії про виведення військ з України та припинення війни. Цю резолюцію щодо подальших дій будуть пропонувати Україні.

"Чому кажу "пропонувати"? Бо резолюція генеральної асамблеї ООН несе рекомендаційний характер. Вона не обов’язкова до виконання. Але це думка більшості у світі. Подивимось, чи може Росія піти проти більшості у світі чи не може", – говорить військовий експерт.

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