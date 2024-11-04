Завершение войны на линии 24 февраля 2022 года: Ермак сделал важное заявление

У Зеленского заявили, что есть дипломатический путь окончания войны. У президента назвали условие для его реализации.

Андрей Ермак в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera рассказал о том, что украинская власть готова начать переговоры о мире с Россией при условии, если войска страны-агрессора отойдут на позиции по состоянию до 24 февраля 2022 года.

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Дипломатический путь окончания войны

В то же время руководитель Офиса президента подчеркнул, что Украина должна вернуть все свои территории и людей. Иначе – агрессия оккупантов может повториться, передает 24 Канал со ссылкой на интервью Натальи Мосейчук.

Ермак заявил, что война может завершиться различными путями. Один из них – дипломатический. Однако этот дипломатический путь не может начинаться с линии 24 февраля 2022 года.

Это будет несправедливо, неправильно, это не будет соответствовать международному праву. И это, к сожалению, создаст угрозы, что война может повториться,

– пояснил чиновник.

К слову, в первые дни после полномасштабной войны Кремль предложил Украине мирный договор. Проект под названием "Договор об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитете Украины" датирован 7 марта 2022 года был передан Украине через 11 дней после вторжения. Детали документа узнали журналисты.