У Зеленского объяснили, почему на Саммите мира не будут говорить о выводе войск из Украины

На первый Глобальный саммит мира Украина вынесла три из 10 пунктов формулы мира. В частности, в Швейцарии планируют обсудить ядерную и продовольственную безопасность, обмен всех на всех и возвращение детей.

В то же время вопрос о выводе российских войск из Украины, который беспокоит большинство украинцев, не будут поднимать. В эксклюзивном интервью 24 Каналу советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, почему этот пункт остался в стороне.

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Единственный способ привести мир в порядок

На саммите надо получить дискуссию, что мир может быть справедливым только тогда, когда концепция территориальной неприкосновенности соблюдается всеми. Страны понимают, что война, которую ведет Россия на территории Украины, генерирует огромную кучу рисков на других территориях. Например, ядерная безопасность, свободное судоходство, то есть продовольственные программы, которые не могут быть реализованными, как только начинается большой конфликт.

Нейтральные страны делают вид, что это война где-то там на Востоке Европы, а их это якобы никак не касается. Как раз вопросы гуманитарного или экономического характера являются консенсусными, ведь чем больше масштаб боевых действий, тем больше влияний на различные другие территории, регионы и отрасли.

Когда люди будут понимать, что война имеет отголосок на другие территории, тогда у них появится вопрос, почему эта война возникла и как она должна справедливо закончиться,

– сказал Подоляк.

По его словам, это сложная дискуссия для стран, которые не понимали природу войны, нынешнего российского политического режима и тому подобное. То есть Украина должна открыть дискуссию, дать консенсусные вопросы, которые объединят страны, а дискуссионные вопросы уже будут обсуждаться на саммите.

Более 100 стран готовы обсуждать консенсусные вопросы, проговорить, что такое справедливый мир и что такое война в Восточной Европе. Об этом они говорят в своих медиа, среди своих политических элит. То есть тема является глобальной и доминирующей. Это то, чего боялась Россия,

– отметил советник главы ОПУ.

Впрочем, немного наивно и инфантильно ожидать, что этот саммит в Швейцарии сразу приведет к окончанию войны.

Я считаю, что единственный способ привести мир в порядок – это только военное поражение России, но есть же дополнительные инструменты,

– добавил Подоляк.

Например, информационное, дипломатическое, изоляционное, экономическое, финансовое давление на Россию. Тогда выяснится, что страна-агрессор не является влиятельной страной, нет возможности обходить санкции, нет возможности зарабатывать на глобальных рынках, вынуждена продавать все за бесценок. И это совсем другой уровень осознания войны уже в России.

Саммит мира в Швейцарии: кто будет участвовать