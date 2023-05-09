За заявлениями Пригожина должны следить не только разведчики, но и психиатры, – Череватый

Главарь вагнеровцев в последние месяцы говорил о якобы "отсутствии снарядов" у своих бойцов в Бахмуте, а затем решил вообще заявить, что его наемники сдадут позиции на этом направлении. В то же время в ВСУ призвали трезво оценивать ситуацию, ведь речь идет о высказываниях психически нестабильного человека.

На днях глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сказал, что уже 10 мая его бойцы отступят с Бахмутского направления. Вскоре спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона дал понять, что слова оккупанта нужно делить на два, – информирует 24 Канал.

Смотрите также Между двумя огнями: как Украина переосмысливает свою судьбу и роль во Второй мировой

"Нужно понимать, что стоит за заявлениями"

По словам спикера, главарь вагнеровцев сейчас ищет возможности избежать ответственности за то, что он взял на себя и ему не удалось выполнить в течение длительного времени. Соответственно, он сейчас может молоть все что угодно и верить этому без "экспертизы специалистов" – не стоит.

Там нужно, чтобы за заявлениями Пригожина целая бригада следила: разведчиков, психиатров, специалистов по информационной борьбе... Это все еще требует верификации. Мы увидим в ближайшие несколько суток (правда ли, что говорит Пригожин – 24 Канал)… Заявления нужно слушать, но умом подходить к ним и понимать, что за ними стоит,

– констатировал Череватый.

Кроме того, он в очередной раз опроверг слова Пригожина о том, что его наемники бегут из Бахмута из-за якобы "снарядного голода". Как отметил Череватый, единственной причиной, почему оккупанты теоретически могли бы сдать позиции, являются проблемы с личным составом.

Собственно, Вооруженные Силы все сделали для того, чтобы как можно больше вагнеровцев отправилось к Кобзону. А пополнять лавы своего войска зеками Пригожину уже не дает минобороны России.

К теме Журналист попытался записаться в ЧВК "Вагнер": ему намекнули насмерть в Украине

В Бахмуте собрался Кадыров