От освобождения Херсона не видели родителей, потому что россияне взорвали мосты: Украина вернула 3 детей
Источник:Минреинтеграции
С временно оккупированной Херсонщины удалось вывезти троих детей: 10-летнего Александра, 8-летнюю Дарью и 6-летнего Якова. Как российская агрессия разлучила несовершеннолетних с родителями, рассказали в Министерстве по реинтеграции оккупированных территорий.
Было опубликовано соответствующее сообщение во вторник, 17 октября. Эта история свидетельствует о том, что возможно все.
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Возвращение детей к родителям
Собственно, родители несовершеннолетних решили отправить своих детей в село к бабушке в первые дни после того, как российская армия вошла в Херсон. Они считали, что там малышам будет безопаснее находиться.
Вскоре областной центр освободили, а бабушка с внуками остались на временно оккупированной территории,
– говорится в сообщении.
Кроме того, там отмечено, что, отступая из Херсона, россияне подорвали Антоновский мост, в результате чего вывезти детей стало просто невозможно. Однако в конце концов это удалось осуществить.
Обратите внимание! В ведомстве по реинтеграции оккупированных территорий также упомянули об аналогичной истории и воссоединении семьи, которое произошло на прошлой неделе.
"После 19 месяцев разлуки из оккупированной Херсонской области к родителям вернулись 9-летняя Надя и ее 14-летний брат Михаил", – написали в министерстве.
Возвращение Нади и Миши к родителям / Фото Минреинтеграции
Отметим, что каждый день от российской агрессии страдают украинские дети. Скажем, в результате недавнего обстрела Донецкой области погиб 11-летний мальчик, а его младший 6-летний братик вместе с матерью попал в больницу.
Кроме того, 9-летняя девочка Камила потеряла отца, который пошел защищать Украину от россиян. Свою боль она выразила в рисунке с подписью "Моя мечта". На нем ее мама, она и отец с ангельскими крыльями.