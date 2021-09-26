Взаимные иски: тиктокерша объявила военному судебную войну

Скандал, вспыхнувший еще в январе 2021 года между тиктокершей и полковником, "докатился" до суда. Блогерша Таисия Онацкая поделилась в тиктоке видео, в котором в разговоре о путешествиях между Россией и Украиной предпочла страну-агрессора.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан отреагировал критическим постом в фейсбуке. Мол, как можно записывать подобные видео, стоя посреди Майдана, на 8 году российско-украинской войны.

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Блогерша перешла в атаку и записала видеоответ, в котором назвала Штефана "позором украинской армии", "провокатором" и "мошенником", который "воюет с мирным населением, с тиктокерами". Девушка вызывающе заявляла, что ее жизни угрожает опасность, и ее кровь будет на руках Вооруженных сил Украины.

Инструмент для пророссийских партий

Полковник Анатолий Штефан объяснил, что девушка стала инструментом в чужих руках. Заявления тиктокерши с радостью подхватили российские пропагандистские СМИ, пророссийские украинские медиа и прокремлевские политики.

Молодежное крыло одной из политических партий присоединилось и сразу заявило о том, что они готовы ее поддержать,

– отметил Штефан.

Тиктокерша первая подала судебный иск

Общественный активист Сергей Стерненко отмечал, что блогерша благодарила за поддержку политсилу "Оппозиционная платформа – За жизнь" и телеканал "112 Украина", де-факто принадлежавшего Виктору Медведчуку.

Таисия Онацкая подала иск в суд с требованием, чтобы Анатолий Штефан лично "отбелил" ее репутацию. Девушка хочет, чтобы военный заявил, что она ни в чем не виновата. Блогерша также отметила, что ей не за что извиняться.

Дело в том, что после скандального видео блогерша громко "прославилась" как провокатор и даже попала в базу "Миротворца". Онацкая требует от Штефана, чтобы тот посодействовал, чтобы фамилию тиктокерши удалили с сайта "Миротворец".

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Что требует блогерща

Инфлюенсер также желает опровержения от СМИ, которые о ней писали. Более того, хочет, чтобы полковник лично обратился ко всем коммерческим компаниям, которые разорвали с ней контракты после скандального видео, и попросил возобновить сотрудничество с ней. В дополнение тиктокерша хочет 150 тысяч гривен моральной компенсации.

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Адвокат Анатолия Штефана заметил, что главной исковым требованием является признать видео сфальсифицированным. Речь о 8-секундном куске из оригинального видео, которое военный выложил на своей фейсбук-странице.

Прежде всего Штефан не распространял ложную информацию на странице. Он не писал фразу, которую они просят опровергнуть. Ее нет в публикациях военного. Она выдумана. Мустафа Найем Адвокат

Полковник подал иск о возмещении

Полковник назвал все претензии блогерши ничем иным, как информационной войной российских и пророссийских сил. Штефан подчеркнул, что бой за Украину продолжается, как в окопах, так и в информационном пространстве.

Анатолий Штефан подал встречный иск против блогерши. Он также требует возмещения морального вреда. Сумма иска – 300 тысяч гривен.

"В случае удовлетворения суда я буду просить перевести 100 тысяч гривен на благотворительную помощь для главного военного госпиталя Министерства обороны Украины. 100 тысяч гривен – благотворительному фонду "Возвращайся живым", 99999 гривен – фонду "Таблеточки", а 1 гривну – истцу", – сообщил военный.

Информационные атаки на военных растут

Эксперты убеждены, что количество подобных информационных атак со стороны России в последнее время значительно возросло. В эпицентре – учетные записи в соцсетях украинских военных и официальных учреждений, в частности Вооруженных сил Украины.

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Волонтер Мирослав Гай уверен, что специально нанятые люди ищут подобные скандальные истории. Это делают для того, чтобы Россия "поднимала" такие истории, как флаг.

Они пытаются найти реферные точки в обществе, чтобы использовать эти скандалы для дискредитации ВСУ,

– считает волонтер.

Противостоять подобным информационным нападениям нужно системно, в частности игнорировать мелкие провокации, громко рассказывать правду и поддерживать настоящих жертв.