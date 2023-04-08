Китай пытается отмежеваться от России, но сохранить лицо Путина: зачем это Цзиньпину

Китай занимает неоднозначную позицию в отношениях с Россией. Он стремится быть поясом безопасности для страны-агрессорки во время ее поражения.

Об этом 24 Каналу рассказала эксперт из Восточной Азии, магистр внешней политики Наталья Бутырская. По ее словам, китайские власти явно не заинтересованы в проигрыше России.

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На чьей стороне играет Китай

Наталья Бутырская объяснила, что Китай видит, что России не удалось достичь блицкрига, о котором, очевидно, российский диктатор Владимир Путин говорил китайскому лидеру Си Цзиньпину в прошлом году.

Кроме того, Россия продолжает терпеть серьезные неудачи на фронтах.

"Это Китай учитывает, поэтому мы видим изменение определенной риторики", – подчеркнула она.

По ее мнению, еще в прошлом году Китай был полностью за спиной в России и активно продуцировал все оправдания и уверенно не замечал российскую агрессию.

Сейчас мы видим, что Китай пытается быть нейтральным игроком, вести диалог с европейцами и активно отмежевываться от России,

– рассказала эксперт из Восточной Азии.

По ее словам, для Китая важно, чтобы его не ассоциировали с действиями России и чтобы разделяли, где он и его интересы присутствуют, а где выгода для России.

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Зачем Китаю Россия

Наталья Бутырская подчеркнула, что с другой стороны Китай не заинтересован в поражении России, потому что он рассматривает ее как глобальную силу и стратегического партнера, который стремится противодействовать США.

"Личная симпатия, отношения между Си Цзиньпинем играет роль и в двусторонних отношениях и будет играть роль для имиджа Си Цзиньпина", – отметила она.

По ее мнению, фактически внутри страны он поставил ставки на Путина, причем информационная составляющая была на стороне России.

Я думаю, что в этом случае Китай все равно пытается взвесить эти моменты и, возможно, где-то подложить руку или пояс безопасности для своего друга, чтобы это поражение не было таким сокрушительным,

– объяснила она.

Так что "мирный план" Китая – это предложение, которое должно удовлетворить две стороны и таким образом сохранит лицо Путина и России.

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