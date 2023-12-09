Захватить Авдеевку и Купянск до выборов: в ISW объяснили активизацию врага

Российские войска вели наступательные операции вблизи Авдеевки и имеют незначительные продвижения. Враг получил четкие временные рамки наступления – захватить Авдеевку и Купянск до выборов в России.

Об этом говорится в обзоре Института изучения войны (ISW). Отмечают, что совет России принял постановление, в котором подтвердило, что предстоящие выборы президента страны-агрессора состоятся 17 марта 2024 года.

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Объявление Путиным о его кандидатуре на пост президента в военной обстановке указывает на то, что его кампания может сосредоточиться на войне России в Украине больше, чем ранее оценивало ISW,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что Кремль, вероятно, поручил российским военным захватить Авдеевку и, возможно, Купянск до выборов, и эта демонстрация поддержки военными кандидатуры Путина является стратегией страхования, если российские военные не смогут уложиться в эти сроки.

Ситуация возле Авдеевки

Заметьте. Российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, западнее и юго-западнее Донецка и в районе границы Донецкой и Запорожской областей и незначительно продвинулись в районе Авдеевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 8 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к очистным сооружениям к югу от Красногоровки (5 километров северо-западнее Авдеевки).

Также ISW сообщает со ссылкой на российские источники, что 7 и 8 декабря российские войска продвинулись в направлении Новокалинового (13 километров к северо-востоку от Авдеевки), к окрестностям Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от Авдеевки и в промышленной зоне к юго-востоку от Ав.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали восточнее Новобахмутовки (9 километров северо-западнее Авдеевки); к югу от Тоненького (5 километров к западу от Авдеевки); вблизи Степного, Авдеевки и Первомайского (10 километров юго-западнее Авдеевки).