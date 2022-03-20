Взятие Киева и захват всего Донбасса: в Минобороны обнародовали планы оккупантов

Хотя ВСУ несколько остановили продвижение оккупантов, но угроза со стороны России сохраняется. Захватчики не оставляют своих первоочередных планов относительно украинской территории.

О ситуации на фронте рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Планы оккупантов она обнародовала во время всеукраинского телемарафона утром 20 марта, информирует 24 канал.

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Какие планы оккупанты хотят реализовать прежде всего

По словам Маляр, захватчики и дальше планируют продвинуться вглубь территории Украины. Кроме того, в повестке дня у них дальше стоит захват Киева.

"Мы это не скрываем, и все должны учесть, что эта угроза сохраняется. Мы, со своей стороны, стараемся не дать врагу продвинуться, не дать врагу захватить Киев", – отметила замминистра обороны.

Помимо этих планов враг также хочет закрепиться на всей географической территории Донецкой и Луганской областей. То есть речь не только о временно оккупированных территориях. Также россияне не покидают планы закрепиться на Южном направлении.

Украинцев ждет длительная серьезная борьба

Маляр подчеркнула, что украинские Вооруженные силы дают достойный отпор оркам. Как результат, интенсивность боев снижена. В то же время, Вооруженные Силы остановили российские оккупационные войска и те уже не так активно продвигаются по украинской территории.

"Но надо понимать, что враг все равно продолжает готовиться к активным действиям. В частности, пополняет сейчас свой личный состав, насколько ему это удается. Также пытается улучшить логистику, потому что ее значительно уничтожили Вооруженные Силы Украины", – подчеркнула представительница Минобороны Украины.

По ее словам, украинцы должны быть настроены на серьезную борьбу. Пока не идет речь о быстром окончании войны.

Не будет такого, что вы просыпаетесь завтра, и будет конец войны. Это будет продолжительная борьба, в которой мы обязательно победим. Но мы должны быть сильными и должны это выдержать,

– подытожила Маляр.

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