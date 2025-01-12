Украина говорит о взятии в плен 2 солдат КНДР: разведка Южной Кореи отреагировала

Наши защитники в Курской области пленили двух северокорейских военных. Об этом заявил президент Зеленский 11 января. В Сеуле прокомментировали информацию Украины.

Известно, что оба пленные были ранены, но смогли выжить. Это солдат и снайпер-разведчик. Их возраст составляет 20 и 25 лет. Один из них на допросе в Киеве заявил, что думал, что ехал на учебу, а не на войну против Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Yonhap.

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Что сказали в Сеуле

Южнокорейское разведывательное агентство подтвердило захват Украиной двух солдат, также процитировав слова одного из них, что среди северокорейских солдат в России были "значительные" потери.

Мы будем продолжать делиться информацией, связанной с северокорейскими пленными, в тесном сотрудничестве с украинскими разведывательными органами,

– заявили там.

Справка: У одного из пленных обнаружили поддельный военный билет на имя реального гражданина России Антонина Аранчина, жителя Тывы, данные которого есть в слитых базах данных граждан страны-агрессора.

К слову, ранее Зеленский заявил, что потери КНДР в боях на Курщине составляют уже 4 тысячи человек.