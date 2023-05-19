Дело Жеваго всегда было возможностью заработать, – юрист о скандале вокруг судьи Князева

Коррупционный скандал вокруг бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева набирает обороты. Первое лицо в судебной ветви власти не захотело упустить шанс заработать 2,7 миллиона долларов.

Это 24 Каналу прокомментировал юрист-аналитик Андрей Вигиринский. По его словам, судебное дело бизнесмена Константина Жеваго было чистым кушем.

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"Дело было кушем, его рассматривали как возможность заработать деньги", – сказал Вигиринский.

Ранее Большая Палата ВС рассматривала дело о праве собственности 40,19% акций Полтавского ГОКа Ferrexpo. Указанные акции оставили связанным с Жеваго компаниям. В частности, было отменено признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Юрист-аналитик подчеркнул, что не стоит переносить ответственность отдельного человека, даже если он занимает высокий пост, на орган в целом.

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Вигиринский отметил, что нельзя избавиться от коррупции просто принятием еще одного закона и вписанием дополнительной процедуры.

"Эту проблему можно решить исключительно назначением приговоров по делам, имеющим обоснованные доказательства вины. Судебные решения – единственный барьер, который можно поставить против коррупции", – пояснил юрист-аналитик.

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