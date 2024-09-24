Вымогали деньги с военных за службу в тылу – на Закарпатье задержали комбата и солдата

В Закарпатской области разоблачили командира батальона и его сообщника-солдата, который был посредником. Комбат обещал бойцам оставить их в тылу за 1300 долларов.

Солдата подозревают в пособничестве, комбата – в получении и передаче взятки. Поскольку Офис генпрокурора заявил, что комбат предлагал вознаграждение и своему высшему руководству.

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Что известно о деле о взяточничестве

Офис генпрокурора заявил, что сообщили о подозрении командиру батальона и солдату одной из воинских частей. В частности, им инкриминируют:

подполковнику – факт получения неправомерной выгоды должностным лицом и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу;

его подчиненному – пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом.



О подозрении сообщили комбату и солдату на Закарпатье

Следствие рассказало, какую схему зафиксировали. В частности:

за 1300 долларов командир батальона, который привлек солдата в роли посредника, должен был обеспечить включение другого подчиненного в перечень военнослужащих, которые остаются для дальнейшей службы на территории Закарпатья – в тыловой части;

чтобы реализовать намерения, подполковник пытался подкупить высшее руководство – предложил 5 000 долларов за нескольких военных.

Однако действия комбата и солдата разоблачили. В Офисе генпрокурора рассказали, что:

солдата-посредника разоблачили после получения второго транша неправомерной выгоды в размере 800 долларов;

его руководителя – во время передачи 5 000 долларов взятки.

Подозреваемым уже избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Также следствие проверяет, не причастны ли к коррупционной схеме другие лица.

