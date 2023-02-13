Это военная игра, – Игнат об имитации взлета МиГ-31 в Беларуси
В Украине часто раздается воздушная тревога, поскольку на территории Беларуси взлетает Миг-31. Однако таким образом враг пытается ввести в заблуждение украинцев.
Это все – военная игра. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Почему в Беларуси имитируют взлет МиГ-31
По словам Игната, имитация взлета МиГ-31 может происходить и не один раз. Враг всегда пытается вводить в заблуждение.
Наше командование делает также такие иногда шаги, чтобы вводить врага в заблуждение. Это идет военная игра. Поэтому понятно, что взлет обычного самолета можно выдать за взлет МиГ-31,
– отметил полковник.
Таким образом противник знает, как украинцы реагируют на взлеты таких самолетов и по всей нашей стране объявляется воздушная тревога.
"Собственно поэтому противник пытается где-то нас обмануть. Наша разведка тоже не спит", – добавил Игнат.
В Беларуси часто горит МиГ-31
- 25 декабря на аэродроме в Мачулищах произошло возгорание двигателя одного из МиГ-31К ВКС России. Сообщалось, что у самолета произошло возгорание двигателя, а полученные повреждения не позволяли борту в ближайшее время совершать полеты. Однако он снова появился в небе 19 января.
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Так, 19 января у российского МиГ-31К также загорелся двигатель. Из-за этого около 12:00 по минскому времени жители Молодечненского района Минской области слышали в небе сильный взрыв. Многие писали, что от него задрожали окна в домах.
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В итоге МиГ-31К экстренно завершил полет и вернулся на аэродром Мачулищи.