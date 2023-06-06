С миром что-то не так, – Данилов о циничном поведении ООН на фоне подрыва Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В то же время ООН цинично отмечает день русского языка. Организация не осудила террористические действия России.

Это 24 Каналу прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что Россия более 460 дней совершает геноцид украинского народа.

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"Террористический акт совершила страна, которая уже более 460 дней ведет открытую войну против нашей независимости. Отмечать такой день – в мире происходит не совсем то, что должно было бы происходить, если мы говорим о совести, справедливости и других вещах", – отметил чиновник. .

Секретарь СНБО объяснил, что не менее 150 тонн машинной смазки, которая вылилась в море, представляет угрозу не только для Украины, но и для других государств, берега которых омывает Черное море.

Россия не помешает контрнаступлению ВСУ

Данилов отметил, что Каховская ГЭС находилась под контролем россиян. Они взорвали ее, чтобы отсрочить контрнаступление ВСУ. Однако ничто не помешает украинским защитникам освобождать территорию Украины.

Они считали, что это может быть одним из направлений нашего контрнаступления. Чтобы отсрочить наше наступление, они совершили такой террористический акт. Это не остановит ВСУ. Их действия не будут влиять на боеспособность ВСУ,

– подчеркнул он.

Данилов рассказал детали подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео

Поздравления с днем русского языка

Официальный аккаунт Украины в твиттере красноречиво поздравил ООН с днем русского языка. Авторы разместили открытку с изображением зала, где места заседаний представителей 193 стран мира заполнены водой Каховского водохранилища.

"С Днем русского языка, ООН", – подписали фото на официальном аккаунте Украины в твиттере.

ООН отмечает день русского языка

Подрыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня и к обеду уже затоплено около десяти населенных пунктов Херсонской области. В то же время на странице ООН в твиттере появился сообщение о дне русского языка.

В организации упомянули о катастрофе Каховской ГЭС, вызванной Россией, только после сообщения о русском языке. На главной странице ООН в соцсетях есть только репост сообщения украинского филиала о Каховской ГЭС.

ООН ретвитнула публикацию российских представителей организации, в которой говорится: "Цели в области устойчивого развития – это общий призыв к действиям по искоренению нищеты, защите планеты и обеспечению того, чтобы все люди жили в мире и процветании".

В комментариях под сообщением ООН о дне русского языка многие украинцы оставили гневные комментарии. В частности, ООН обвиняют в цинизме, а также публикуют видео последствия подрыва Каховской ГЭС.