Во вторник, 17 ноября, в стране-агрессоре произошла очередная авиакатастрофа. В Кемеровской области вместе с экипажем разбился военно-транспортный самолет Ан-12.

На борту находились 17 российских военнослужащих. Об этом сообщают телеграм-каналы.

Что известно об инциденте?

Днем 16 ноября рядом с селом Ягунова, близ Кемерово, разбился военно-транспортный самолет. Российские военкоры сообщают, что это был Ан-12.. Все 17 оккупантов, находившихся на борту, погибли.

Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. Ан-12 направлялся из Новосибирска в Канск.

Крушение самолета в Кемеровской области: смотрите видео

В 16.39 губернатор Кемеровской области подтвердил авиакатастрофу. Чиновник рассказал, что на месте работают полиция, нацгвардия и другие службы.

Падение самолета в России: смотрите видео

Также авиакатастрофа произошла в Калининградской области 21 октября. Тогда страна-агрессорка потеряла военный самолет Су-30СМ. По словам Сергея Стерненко, вероятнее всего, истребитель упал из-за столкновения с другим российским самолетом. В результате инцидента второй Су-30 получил значительные повреждения консоли крыла.