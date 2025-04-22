"Ах**неть": в сети показали момент взрыва на 51 арсенале ГРАУ

Во вторник, 22 апреля, во Владимирской области России прогремели взрывы на 51 арсенале ГРАУ. Местные жители жители сообщают о масштабном пожаре и столбе густого дыма, который поднимается на месте удара.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Читайте также Во Владимирской области России взрывается 51 арсенал ГРАУ: на месте сильный пожар

Момент взрыва на арсенале ГРАУ попал на видео

В России взорвался 51 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны. Этот склад боеприпасов расположен в Киржачском районе Владимирской области, неподалеку от поселка Барсово.

Сообщается, что на арсенале ГРАУ произошло мощное взрывное возгорание, которое привело к детонации боеприпасов. Сами россияне также жалуются, что на месте "инцидента" идет дым и раздаются взрывы.

Ого! Вот это страшно уже... Вот это да..

– лаконично комментируют местные жители.

Очевидцы публикуют кадры взрывов во Владимирской области: внимание, в видео присутствует нецензурная лексика

По данным открытых источников, в 45 хранилищах и на 30 площадках открытого типа россияне хранили около 105 тысяч тонн ракет, артиллерийских снарядов, РСЗО, компонентов ЗРК (в частности С-300), тактических ракет ("Точка-У").

В России детонирует 51 арсенал ГРАУ: внимание, в видео присутствует нецензурная лексика

Между тем в семи населенных пунктах Киржачского района уже начали эвакуацию, а в районе арсенала перекрыли дороги.

По данным росСМИ, эвакуация объявлена в Барсово, Мирном, СНТ Звездный, поселке Дубки, Першино, селе Храпки и Грибаново. Эти населенные пункты находятся в радиусе 5 километров от места взрывов.