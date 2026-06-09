Так надо уметь, – летчик-инструктор указал на интересную деталь падения авиабомбы в Белгороде

Нештатный сброс российских КАБов с самолетов является распространенным явлением, которое чаще всего происходит из-за технических неисправностей. После отрыва авиабомба может сдетонировать при падении, что, вероятно, случилось в Белгороде.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что подобные инциденты демонстрируют системные технические проблемы российской авиации.

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Куда могла упасть российская авиабомба в Белгороде?

По словам эксперта, сброс боеприпаса может быть нештатным по разным причинам, но одна из основных – неправильное подвешивание системы крепления самой авиационной бомбы или системы ее коррекции. Иногда из-за перегрузки бомба может сорваться с крепления.

Далее она, конечно, падает, если взведена; обычно они взведены практически уже после взлета, в зависимости от системы. Конечно, эта авиационная бомба, падая на землю, вызывает взрыв. Вот в этом случае, по Белгороду, там замечена вторичная детонация,

– сказал Свитан.

То есть одно дело, когда бомба сама подрывается, и совсем другое – когда она падает на определенные устройства, которые могут детонировать. Эксперт предполагает, что в Белгороде был поражен один из транзитных складов.

"Очень сложно, в режиме внештатного схода, попасть в свой склад, это надо уметь. Но россияне умеют. В ближайшее время будет расшифровка этого случая", – отметил Свитан.

Обратите внимание! В рамках расширения географии дальнобойных ударов по военным объектам РФ, 8 июня был атакован аэропорт "Протасово", расположенный вблизи Рязани. Атака на тыловую авиабазу стала практическим подтверждением недавнего заявления Зеленского о рейдах вглубь России.

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Что еще известно о состоянии российской авиации?

Согласно протоколу совещания Казанского вертолетного завода, который оказался в распоряжении расследователей, Россия планирует изготовить 72 вертолета Ми-8МТВ-1 в течение 2026 – 2027 годов. В заседании по координации поставщиков и финансирования проекта приняли участие более 40 представителей российского ОПК и заместитель министра промышленности и торговли РФ Геннадий Абраменков.

Только в 2026 году завод намерен выпустить 37 бортов, что свидетельствует о способности Москвы наращивать производство техники санкции и войну. Многоцелевые Ми-8 являются основной вертолетного парка армии России и активно привлекались в десантных операциях в начале вторжения.