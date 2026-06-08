Об этом сообщили в Dallas Analytics.

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Что известно о планах России по изготовлению вертолетов?

Расследователи получили протокол совещания по производству вертолетов Ми-8МТВ-1 на Казанском вертолетном заводе. На мероприятии приняли участие более 40 представителей оборонных предприятий, а также заместитель министра промышленности и торговли России Геннадий Абраменков.

В документе расписаны планы Кремля по изготовлению 72 вертолетов в течение 2026 и 2027 годов, а также присутствует информация о финансировании и координации поставщиков.

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Планы России на изготовление вертолетов / Фото Dallas Analytics

Полученные документы свидетельствуют о том, что Россия, вероятно, несмотря на войну способна производить в разы больше техники. Только Казанский завод планирует изготовить 37 вертолетов за 2026 год.

Как Россия использовала Ми-8 и что известно об угрозе нападения на страны Европы?

Ми-8 остается основным многоцелевым вертолетом российской армии. В начале полномасштабного вторжения его использовали в десантных операциях, в частности под Киевом и в Гостомеле.

В компании отметили, что при нынешних условиях на фронте Россия вряд ли сможет активно использовать большие группы вертолетов у линии соприкосновения, однако наращивание техники значительно усиливает угрозу нападения на страны Европы.

Российское командование считает потери своих вертолетов значительными и стремится как можно быстрее их компенсировать. Документ также свидетельствует о подготовке Москвы к затяжной войне и, вероятно, к расширению зоны боевых действий,

– заявили в Dallas Analytics.



Направления возможного нападения России / Карта Dallas Analytics

В то же время документы свидетельствуют о проблемах российского ВПК, а именно: недостаток финансирования, риски задержек производства и зависимость от многих поставщиков, что делает отрасль уязвимой к санкциям.

Как еще оккупанты наращивают производство техники?

Россия планирует произвести более 7 миллионов FPV-дронов в 2026 году, что на 3 миллиона больше, чем в прошлом году. Украина в ответ автоматизирует поле боя, внедряет современные технологии и рассчитывает на поддержку партнеров.

The Economist использовал данные из коммерческих источников для оценки активности на российских промышленных объектах, указывая на значительный рост производства и активности в различных регионах.

Рост промышленной активности сопровождается увеличением транспортного движения и аренды жилья в районах с некоторыми заводами, что может свидетельствовать о прибытии новых работников.