Про це повідомили в Dallas Analytics.

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Що відомо про плани Росії щодо виготовлення гелікоптерів?

Розслідувачі отримали протокол наради щодо виробництва вертольотів Мі-8МТВ-1 на Казанському вертолітному заводі. На заході взяли участь понад 40 представників оборонних підприємств, а також заступник міністра промисловості й торгівлі Росії Геннадій Абраменков.

У документі розписані плани Кремля щодо виготовлення 72 гвинтокрилів протягом 2026 та 2027 років, а також присутня інформація про фінансування та координацію постачальників.

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Плани Росії на виготовлення гвинтокрилів / Фото Dallas Analytics

Отримані документи свідчать про те, що Росія, ймовірно, попри війну здатна виробляти в рази більше техніки. Лише Казанський завод планує виготовити 37 гелікоптерів за 2026 рік.

Як Росія використовувала Мі-8 та що відомо про загрозу нападу на країни Європи?

Мі-8 залишається основним багатоцільовим вертольотом російської армії. На початку повномасштабного вторгнення його використовували в десантних операціях, зокрема під Києвом і в Гостомелі.

У компанії зазначили, що за нинішніх умов на фронті Росія навряд чи зможе активно використовувати великі групи вертольотів біля лінії зіткнення, проте нарощування техніки значно посилює загрозу нападу на країни Європи.

Російське командування вважає втрати своїх гелікоптерів значними та прагне якнайшвидше їх компенсувати. Документ також свідчить про підготовку Москви до затяжної війни та, ймовірно, до розширення зони бойових дій,

– заявили в Dallas Analytics.



Напрямки можливого нападу Росії / Карта Dallas Analytics

Водночас документи свідчать про проблеми російського ВПК, а саме: нестачу фінансування, ризики затримок виробництва та залежність від багатьох постачальників, що робить галузь вразливою до санкцій.

Як ще окупанти нарощують виробництво техніки?

Росія планує виробити понад 7 мільйонів FPV-дронів у 2026 році, що на 3 мільйони більше, ніж торік. Україна у відповідь автоматизує поле бою, впроваджує сучасні технології та розраховує на підтримку партнерів.

The Economist використовував дані з комерційних джерел для оцінки активності на російських промислових об'єктах, вказуючи на значне зростання виробництва та активності в різних регіонах.

Зростання промислової активності супроводжується збільшенням транспортного руху та оренди житла в районах з деякими заводами, що може свідчити про прибуття нових працівників.