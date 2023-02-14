В Новой Каховке партизаны взорвали авто с оккупантами: есть погибшие и раненые, – ЦНС

Партизаны продолжают наносить жару захватчикам на временно оккупированных территориях. Так, в Новой Каховке им удалось взорвать автомобиль с врагами.

Причем не просто сделать все для того, чтобы машина с оккупантами взорвалась. Известно как о погибших, так и раненых.

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Военных стало меньше

По имеющейся информации, подрывом транспортного средства занялись участники партизанского движения "Атеш". Благодаря им в воздух взлетел автомобиль, в котором находились как российские военные, так и представители спецслужб страны-агрессорки. Известно, что двое врагов погибли на месте. Еще двое находятся в тяжелом состоянии.

В Центре национального сопротивления отметили, что неспокойно врагам и в Луганской области. Там партизаны делают все возможное, чтобы уничтожить железнодорожную инфраструктуру.

Если уж на то пошло, то пора вспомнить, что происходит с потерями врага. Заметим, что они колоссальны. Но к самой статистике мы подойдем немного позже.

Потери врага поражают