Об этом сообщили пропагандистские СМИ.

Как россияне тайно похоронили генерал-майора?

На Троекуровском кладбище в Москве тайно похоронили генерал-майора. Им мог быть друг командующего ВКС Александра Чайки Игорь Ерусалимов, который присутствовал на праздновании его 55-летия.

Похороны проходили под усиленной охраной. Территорию контролировали сотрудники ФСО и Росгвардии, а въезд автомобилей и проход посетителей проверяли силовики.

Процессию сопровождал почетный караул с флагом ВКС, однако у могилы установили флаг Сухопутных войск.

По словам очевидцев, хоронили "довольно молодого" генерал-майора. Очевидцы отметили, что погибшим мог быть товарищ Чайка, который приехал в ресторан Balzi Rossi на юбилей именно в момент взрыва.

Что еще известно о взрыве в "Balzi Rossi"?

В центре Москвы вечером 1 августа произошел мощный взрыв в ресторане Balzi Rossi. В Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что было взорвано самодельное устройство.

По версии ведомства, бомбу в здание пыталась пронести неизвестная женщина, которую на входе остановил охранник – оба погибли во время взрыва. Третьим погибшим стал один из посетителей.

В результате взрыва 21 человек получил ранения. Позже в больнице скончались еще два пострадавших. Таким образом, всего погибло 5 человек. Российские СМИ предполагают, что закрытый банкет в ресторане мог быть посвящен 55-летию командующего Воздушно-космическими силами России генерала Александра Чайки.