Про це повідомили пропагандистські ЗМІ.

Як росіяни таємно поховали генерал-майора?

На Троєкурівському кладовищі в Москві таємно поховали генерал-майора. Ним міг бути друг командувача ВКС Олександра Чайка Ігор Єрусалімов, який перебував на святкуванні його 55-річчя.

Поховання відбувалося під посиленою охороною. Територію контролювали співробітники ФСО та Росгвардії, а в'їзд автомобілів і прохід відвідувачів перевіряли силовики.

Процесію супроводжував почесний караул із прапором ВКС, однак біля могили встановили прапор Сухопутних військ.

За словами очевидців, ховали "доволі молодого" генерал-майора. Монітори зазначили, що загиблим міг бути товариш Чайка, який приїхав до ресторану Balzi Rossi на ювілей саме в момент вибуху.

Що ще відомо про вибух у Balzi Rossi?

У центрі Москви ввечері 1 серпня стався потужний вибух в ресторані Balzi Rossi. У національному антитерористичному комітеті Росії заявили, що був підірваний саморобний пристрій.

За версією відомства, бомбу до будівлі намагалася пронести невідома жінка, яку на вході зупинив охоронець – обидва загинули під час вибуху. Третім загиблим став один з відвідувачів.

Внаслідок вибуху 21 людина зазнала поранення. Пізніше у лікарні померли ще двоє постраждалих. Таким чином усього було 5 загиблих. Російські ЗМІ припускають, що закритий банкет у ресторані міг бути присвячений 55-річчю командувача Повітряно-космічних сил Росії, генерала Олександра Чайка.