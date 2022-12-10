Взрыв газового баллона в Киеве: люди получили ожоги, сгорели киоски

В Киеве 9 декабря прогремел взрыв у станции метро Васильковская в Голосеевском районе. В результате пострадали 5 человек.

Взрыв произошел в металлическом киоске по приготовлению пищи быстрого приготовления. Загорелся пожар, охвативший 2 киоска.

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Последствия взрыва

На место взрыва быстро прибыли спасатели, пожар стали тушить. Впрочем, в результате инцидента пострадали 5 человек:

2 работника киоска по приготовлению пищи,

1 посетитель,

1 человек, пытавшийся тушить пожар,

продавец смежного киоска по продаже мобильных аксессуаров.

Потерпевших передали медикам. Впоследствии 4 человека госпитализировали с ожогами. Оба киоска сгорели полностью.

Следует следить за правилами безопасности

Из-за постоянных отключений электроэнергии киевляне начали массово закупать газовые баллоны. В КГГА призвали людей соблюдать правила безопасности во избежание возможных негативных и даже трагических последствий.