Взрыв газового баллона в Киеве: люди получили ожоги, сгорели киоски

10 декабря 2022, 11:31
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МВД

В Киеве 9 декабря прогремел взрыв у станции метро Васильковская в Голосеевском районе. В результате пострадали 5 человек.

Взрыв произошел в металлическом киоске по приготовлению пищи быстрого приготовления. Загорелся пожар, охвативший 2 киоска.

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Последствия взрыва

На место взрыва быстро прибыли спасатели, пожар стали тушить. Впрочем, в результате инцидента пострадали 5 человек:

  • 2 работника киоска по приготовлению пищи,
  • 1 посетитель,
  • 1 человек, пытавшийся тушить пожар,
  • продавец смежного киоска по продаже мобильных аксессуаров.

Потерпевших передали медикам. Впоследствии 4 человека госпитализировали с ожогами. Оба киоска сгорели полностью.

Следует следить за правилами безопасности

Из-за постоянных отключений электроэнергии киевляне начали массово закупать газовые баллоны. В КГГА призвали людей соблюдать правила безопасности во избежание возможных негативных и даже трагических последствий.

  • Например, если баллон при низкой температуре заправить на улице по полной, а затем принести в тепло, он может взорваться.
  • Кроме того, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
  • Также людей призывают заботиться о безопасности при использовании генератора. В частности, его нельзя включать в закрытом помещении.

Автор: Ольга Музика