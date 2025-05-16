В Башкортостане – взрыв на предприятии: есть разрушения и пострадавшие
- В Башкортостане на заводе "Свеча" произошел взрыв, есть пострадавшие.
- Часть здания фабрики обвалилась.
Утром 16 мая в Башкортостане на территории предприятия прогремел взрыв. Здание частично обрушилось.
Отмечается, что инцидент произошел на заводе "Свеча", который производит парафин. Он расположен в городе Салават, передает 24 Канал.
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Что известно
Предварительно, в результате взрыва пострадали 4 человека. Еще один человек находится под завалами. Три человека госпитализированы в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работают оперативные службы. Пожар уже локализован. Сейчас горит парафин на площади 50 квадратных метров.
РосСМИ говорят, что разгерметизация печного оборудования – причина взрыва на парафиновом заводе "Свеча". Это произошло из-за нарушения технологического процесса.
Взрыв в Салавате был настолько мощным, что в здании рядом выбило стекла, говорят местные жители.
Последствия взрыва в Салавате / Фото соцсети
Последствия пожара в Башкортостане: смотрите видео
В Башкортостане горит предприятие: смотрите видео
Взрыв произошел на предприятии, изготавливающем парафин: смотрите видео
Пожар на предприятии "Свеча": смотрите видео
К слову, в Подольске под Москвой произошел масштабный пожар после по меньшей мере трех взрывов в промышленной зоне, пожар охватил площадь более 1 500 квадратных метров.