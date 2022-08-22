Особенно жестоки к нашим военным, – Жданов рассказал о группировке "пятнашка" на Донбассе
В ночь на 22 августа в Донецк подъехала новая порция "хлопка". Там горел и детонировал военный склад оккупантов. Была поражена база так называемой группы "пятнашка", воевавшей на Донбассе с начала российско-украинской войны в 2014 году.
Были известны своими преступлениями
В это время эта группировка была создана по типу группы спецназначения. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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По его словам, представители "пятнашки" отличались от других особой жестокостью к нашим военнослужащим. Они пытали, издевались и убивали их. Именно поэтому это подразделение известно прежде всего своими преступлениями против украинских военных и гражданских.
Эксперт отметил, что "пятнашку" хорошо знали все на линии соприкосновения. Эти оккупанты особенно гордились своими "достижениями", а также статусом именного подразделения и особым названием.
Подобные подразделения есть, но они имеют другие названия и действуют на других направлениях. "пятнашка" была самым известным подразделением из тех, которые создавались как первые "добровольческие формирования ополченцев",
– констатировал Жданов.
Что ж, сегодня спеси у них существенно поубавилось, ведь в результате пожара уже есть немало погибших и раненых захватчиков. Вместе с ними в пепел и лом превратилась и техника.
Общие потери врага в полномасштабной войне
Представители "пятнашки" пополнят и без того немалый список потерь россии в войне против Украины. По состоянию на утро 22 августа с начала полномасштабной войны 24 февраля украинские защитники ликвидировали уже около 45 400 оккупантов. Кроме того, враг потерял огромное количество техники:
- танков – 1 919 единиц,
- боевых бронированных машин – 4 230 единиц,
- артиллерийских систем – 1 032 единицы,
- РСЗО – 266 единиц,
- средств ПВО – 145 единиц,
- самолетов – 234 единицы,
- вертолетов – 198 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 815 единиц,
- крылатых ракет – 194 единицы,
- кораблей/катеров – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 149 единиц,
- специальной техники – 99 единиц.