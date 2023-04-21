Мы их увидели в Белгороде, – военный обозреватель о возможностях российских авиабомб

На одну из улиц Белгорода вечером 20 апреля упала управляемая российская авиабомба. Очевидно, что оккупанты хотели направить ее на Харьковскую область.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, взрыв в Белгороде демонстрирует возможности этих авиабомб.

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Как бороться с такими управляемыми авиабомбами

Как отметил Попович, в российских оккупантов есть значительное количество таких авиационных бомб. Однако есть вопросы относительно технического несовершенства самих обвесов, которые делают это оружие управляемым.

Бороться с такими авиабомбами достаточно сложно. Однако есть возможности как минимизировать такие удары с российской территории. Но для этого нужны средства ПВО.

Система ПВО должна быть такой, чтобы мы могли сбивать эти самолеты. Потому что саму бомбу сбить очень тяжело. Ее сложно обнаружить в воздушном пространстве. Потому нужны самолеты. В том числе и для этого сейчас направлены меры по усилению украинского ПВО,

– заметил Попович.

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Саму ситуацию с падением бомбы в Белгороде сейчас сложно прокомментировать. Пока не ясно, по какой причине бомба упала с самолета. Для этого нужно находиться на месте и знать детали экспертизы.

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