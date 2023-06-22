Напуганные россияне бросали своих: в Бердянском райсовете рассказали о "хлопке"

В оккупированный Бердянск 20 июня пришел "хлопок". Вражеские склады с боеприпасами, техникой и личным составом ярко пылали и взрывались.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. Россияне используют заводы как склады для техники, а объекты курортной инфраструктуры как казармы.

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Последний "хлопок" в Бердянске настолько напугал оккупантов, что они начали своих "брасать".

Они даже не считали свои потери, потому что даже не пытались унести погибших с того места, где было попадание. Поэтому они не знают о своих потерях и о результатах такого "хлопка", но он однозначно нас может только порадовать.

– говорит Виктор Дудукалов.

О жизни в оккупированном Бердянске рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов: смотреть видео

В Генштабе ВСУ тоже заявили о контрнаступлении в Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Жизнь в оккупированном Бердянске

Как рассказывает Виктор Дудукалов, ситуация в Бердянске катастрофическая. Есть проблемы с медикаментами и продуктами. Оккупанты заставляют оформлять паспорта России, впрочем, люди отказываются, из-за чего нормальной жизни там нет.

Местное население ждет деоккупацию. Люди постоянно сталкиваются с разными проблемами, особенно когда приходится контактировать с оккупантами.

Проблемы с каждым днем только усугубляются и обостряются для местного населения, к сожалению,

– рассказывает Виктор Дудукалов.

"Хлопки" на оккупированных территориях: последние новости

На Чонгарский мост пришла обильная "хлопок". Он объединяет Херсонскую область и Крым. Пропагандисты с утра заявили, что мост "устал".

Кроме того, пришел "хлопок" и в Мелитопольский район. Черный дым и многие быстрые свидетельствуют об "удачной" работе ПВО.

Также в ночь на 22 июня прилетело по турбазе "Троянда" в селе Азовское Бердянского района, где обосновались русские захватчики. Пылало около часа.

Бердянск находится в российской оккупации с 27 февраля 2022 года. После оккупации город остался без газоснабжения, есть постоянные перебои с мобильной связью и интернетом.