Прокуратура назвала причину масштабной трагедии в Вишневом: задержаны два чиновника

После масштабной трагедии в Вишневом, произошедшей в результате ракетного удара, правоохранительные органы задержали генерального директора оборонного предприятия и его заместителя. По данным следствия, масштаб катастрофы значительно усугубили грубые нарушения правил хранения боеприпасов.

В настоящее время прокуратура расследует не только служебную халатность должностных лиц, но и проверяет возможную причастность российских агентов к утечке информации о складе. Об этом сообщает Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Кто виноват в трагедии?

Правоохранители сообщили о первых процессуальных решениях в уголовном производстве по делу о трагедии в Вишневом Киевской области, произошедшей после российского ракетного удара в ночь на 6 июля.

Последствия взрыва боеприпасов в Вишневом: смотрите видео

Следователи установили, что значительное количество боеприпасов хранилось в помещениях, которые не были предназначены для таких целей и не имели необходимых разрешительных документов. Склад располагался в непосредственной близости от гражданской застройки. Расстояние от территории предприятия до ближайших зданий составляло примерно 24 метра, а до одного из частных жилых домов – менее 18 метров.

В прокуратуре подчеркнули, что размещение таких складов рядом с жилыми кварталами прямо запрещено действующим законодательством, правительственными постановлениями и решениями Ставки Верховного Главнокомандующего. В то же время эти требования были проигнорированы.

Российская ракета стала первопричиной, но масштаб последующей детонации и ее последствий определило именно пренебрежение базовыми правилами хранения боеприпасов и безопасности людей,

– подчеркнули в прокуратуре.

Правоохранители задержали генерального директора предприятия оборонного сектора и его заместителя в порядке статьи 615 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Им было сообщено о подозрении по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия и гибель людей. Также следователи подали ходатайство об избрании обоим должностным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога. После задержания их освободили с занимаемых должностей.

В прокуратуре отметили, что расследование продолжается и в настоящее время устанавливается вся цепочка ответственных лиц. Следователи должны выяснить, кто согласовал размещение боеприпасов именно на этой территории, кто отвечал за их безопасное хранение, кто должен был осуществлять контроль за соблюдением требований безопасности и почему эти нарушения своевременно не были устранены.

Отдельно правоохранители проверяют версию о возможном агентурном воздействии со стороны России и утечке информации о месте хранения боеприпасов в пользу государства-агрессора.

Напомним, баллистическая ракета 9М723 оперативно-тактического комплекса "Искандер" попала в склад одного из предприятий оборонного сектора. После этого началась масштабная вторичная детонация боеприпасов, которая длилась несколько часов и привела к гораздо более значительным разрушениям, чем непосредственно сам ракетный удар.

В результате трагедии погибли семь человек, еще 29 получили ранения. Из опасной зоны эвакуировали более 600 жителей, а разрушениям подверглись около 13 гектаров жилой застройки.

Зеленский также прокомментировал взрыв в Вишневом. Он отметил, что в Украине есть специально отведенные места для безопасного хранения оружия и боеприпасов, которые не должны располагаться рядом с жилыми домами. Он также поручил ускорить восстановление поврежденных объектов и усилить систему внутреннего контроля в "Укроборонпроме".