Наразі прокуратура розслідує не лише службову недбалість посадовців, а й перевіряє можливу причетність російських агентів до витоку інформації про склад. Про це повідомляє Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Хто винен у трагедії?

Правоохоронці повідомили про перші процесуальні рішення у кримінальному провадженні щодо трагедії у Вишневому Київської області, яка сталася після російського ракетного удару в ніч на 6 липня.

Наслідки вибуху боєприпасів у Вишневому: дивіться відео

Слідчі встановили, що значна кількість боєприпасів зберігалася у приміщеннях, які не були призначені для таких цілей та не мали необхідних дозвільних документів. Склад розташовувався в безпосередній близькості до цивільної забудови. Відстань від території підприємства до найближчих будівель становила приблизно 24 метри, а до одного з приватних житлових будинків – менш як 18 метрів.

У прокуратурі наголосили, що розміщення таких складів поруч із житловими кварталами прямо заборонене чинним законодавством, урядовими постановами та рішеннями Ставки Верховного Головнокомандувача. Водночас ці вимоги були проігноровані.

Російська ракета стала першопричиною, але масштаб подальшої детонації та її наслідків визначило саме нехтування базовими правилами зберігання боєприпасів і безпеки людей,

– наголосили у прокуратурі.

Правоохоронці затримали генерального директора підприємства оборонного сектору та його заступника в порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Їм повідомили про підозру за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та загибель людей. Також слідчі подали клопотання про обрання обом посадовцям запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. Після затримання їх звільнили із займаних посад.

У прокуратурі зазначили, що розслідування триває і наразі встановлюється весь ланцюг відповідальних осіб. Слідчі мають з'ясувати, хто погодив розміщення боєприпасів саме на цій території, хто відповідав за їх безпечне зберігання, хто мав здійснювати контроль за дотриманням вимог безпеки та чому ці порушення своєчасно не були усунуті.

Окремо правоохоронці перевіряють версію про можливий агентурний вплив Росії та витік інформації щодо місця зберігання боєприпасів на користь держави-агресора.

Нагадаємо, балістична ракета 9М723 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" влучила у склад одного з підприємств оборонного сектору. Після цього почалася масштабна вторинна детонація боєприпасів, яка тривала кілька годин і спричинила значно більші руйнування, ніж безпосередньо сам ракетний удар.

Унаслідок трагедії загинули сім людей, ще 29 отримали поранення. З небезпечної зони евакуювали понад 600 мешканців, а руйнувань зазнали близько 13 гектарів житлової забудови.

Зеленський також прокоментував вибух у Вишневому. Він зазначив, що в Україні є визначені місця для безпечного зберігання зброї та боєприпасів, які не мають розташовуватися поруч із житловими будинками. Він також доручив прискорити відновлення пошкоджених об’єктів і посилити систему внутрішнього контролю в Укроборонпромі.