На Брянщине оккупанты ноют о нескольких атаках дронами: момент взрыва попал на видео

Россиянам нет покоя ни ночью, ни днем. На Брянщине оккупанты жалуются на третий дрон, который летал у них над областью.

Как пишут росСМИ и местные власти, его якобы удалось сбить. В то же время пожаловались на то, что падение обломков нанесло ущерб.

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В Брянске утром очередная атака дронов

Губернатор Брянской области Богомаз посетовал на то, что остекление железнодорожного вокзала в Брянске, а также привокзальная площадь получили повреждения. Произошло это из-за падения одного из сбитых дронов.

В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление сооружения железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Оперативные и экстренные службы работают на месте,

– отметил он.

В сеть выложили видео, на котором зафиксировали момент взрыва около 7 утра. Ролик с камер наблюдения позволяет услышать громкий взрыв, после которого начинают завывать сирены.

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Мол, это уже третий за сутки беспилотник, который якобы удалось сбить силам ПВО на подлете к Брянску. Богомаз отметил, что обошлось без жертв и пострадавших.

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