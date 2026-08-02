Взрывчатку заложили раньше, – Маломуж раскрыл детали взрыва в ресторане Москвы, где был генерал

Вечером 1 августа в центре российской столицы в ресторане Balzi Rossi, который был закрыт на частный банкет, произошел взрыв. Российские правоохранители рассказали, что в заведении сдетонировало самодельное взрывное устройство. Есть предположение, что в тот день там мог отмечать свой день рождения главком ВКС Александр Чайко.

Комментируя в эфире 24 Канала взрыв в центре Москвы, генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж указал на то, что наблюдается серия актов ликвидации российских генералов и людей, работающих на разведку России в Москве и области.

Взрыв в Москве: ФСБ не может гарантировать безопасность генералам

Чайко, как напомнил экс-руководитель СВР, выполнял задачи по оккупации Украины, попыткам захватить Киев, устраивал террор в Буче. Впоследствии был переведен на более высокую должность – главнокомандующего военно-космическими силами России, которые участвуют в регулярных ударах по украинским городам, в частности с использованием баллистики.

Скоростные ударные системы, крылатые ракеты, авиация – все это под его контролем. Он генерал-террорист, организатор и исполнитель. Это может быть операция спецслужб по ликвидации российских генералов там, где они этого не ожидают – во время празднований, по месту жительства. Для этого изучается логистика,

– пояснил Маломуж.

Он отметил, что к спецоперации могла быть привлечена агентура, которая активно используется для подготовки акта по нейтрализации, установки взрывного устройства. Есть предварительная информация от российских правоохранителей о том, что в ресторан попыталась пронести неизвестный предмет одна из посетительниц заведения. Маломуж считает, что это стечение обстоятельств.

Ее квалифицировали как террористку, но реальный взрыв произошел в помещении. Взрывчатку заложили заранее. Пока нет подтверждения по самому Чайко, но есть по двум другим генералам – гостям мероприятия, которые были у него на дне рождения. Это показывает, что они все уязвимы и будут наказаны за свои преступления против Украины однозначно,

– подчеркнул Маломуж.

По словам бывшего руководителя СВР, российские спецслужбы с их тоталитарными методами действий, особенно ФСБ, сегодня не способны гарантировать безопасность генералам России. Маломуж в очередной раз подчеркнул, что все они понесут ответственность за свои действия либо перед судом, либо будут физически ликвидированы, и это вопрос времени.

Генерал Чайко мог быть целью для ликвидации: смотрите в видео

Основные сведения о взрыве в ресторане Москвы