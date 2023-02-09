Узнала о взрыве и сразу поехала туда, – жена погибшего в Киеве
В Киеве в Дарницком районе произошел взрыв на территории бывшего завода, в результате которого погибли 4 человека. Жена погибшего мужчины узнала о трагическом инциденте из новостей и сразу выехала на место взрыва.
Алина Малютина, муж которой погиб под завалами, в эфире телемарафона рассказала, что узнала о взрыве в Дарницком районе, после чего начала звонить мужчине, пишет 24 Канал. Однако тот не отвечал на звонки, поэтому женщина выехала на завод, где прогремел взрыв.
Узнайте больше Взрыв на территории завода в Киеве, есть 4 жертвы, 5 человек спасли: все, что известно
Погибший должен был быть дома
"Как обычно зашла в новости и там было написано, что взрыв в Дарницком районе. Позже появилось, что именно эта улица. Тогда я начала звонить, но не дозвонилась и приехала сюда", – рассказала она.
Женщина отметила, что муж, как всегда, был на работе. "Утром мы виделись. Днем он мне не звонил", – сказала Алина. Она добавила, что мужчина должен был находиться дома.
В Киеве прогремел взрыв: что известно
- В Дарницком районе столицы днем 9 февраля на территории бывшего завода произошел взрыв. По состоянию на 20:00 известно о четырех погибших мужчинах.
- Из-под завалов было 5 человек – 3 человека и 2 женщины. Среди пострадавших четверо госпитализированы, а еще один человек отказался от госпитализации.
- В результате взрыва разрушено 1-этажное здание складского помещения. Пожар на площади около 500 квадратных метров уже ликвидировали, однако продолжается работа тяжелой техники по разбору завалов.