Узнала о взрыве и сразу поехала туда, – жена погибшего в Киеве

В Киеве в Дарницком районе произошел взрыв на территории бывшего завода, в результате которого погибли 4 человека. Жена погибшего мужчины узнала о трагическом инциденте из новостей и сразу выехала на место взрыва.

Алина Малютина, муж которой погиб под завалами, в эфире телемарафона рассказала, что узнала о взрыве в Дарницком районе, после чего начала звонить мужчине, пишет 24 Канал. Однако тот не отвечал на звонки, поэтому женщина выехала на завод, где прогремел взрыв.

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Погибший должен был быть дома

"Как обычно зашла в новости и там было написано, что взрыв в Дарницком районе. Позже появилось, что именно эта улица. Тогда я начала звонить, но не дозвонилась и приехала сюда", – рассказала она.

Женщина отметила, что муж, как всегда, был на работе. "Утром мы виделись. Днем он мне не звонил", – сказала Алина. Она добавила, что мужчина должен был находиться дома.

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