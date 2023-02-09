Аліна Малютіна, чоловік якої загинув під завалами, в ефірі телемарафону розповіла, що дізналася про вибух у Дарницькому районі, після чого почала телефонувати чоловіку, пише 24 Канал. Однак той не відповідав на дзвінки, тому жінка поїхала на завод, де прогримів вибух.

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Загиблий чоловік мав бути вдома

"Як зазвичай зайшла в новини й там було написано, що вибух у Дарницькому районі. Пізніше з'явилося, що саме ця вулиця. Тоді я почала дзвонити, але не додзвонилася і приїхала сюди", – розповіла вона.

Жінка зазначила, що чоловік, як завжди був на роботі. "Зранку ми бачилися. Вдень він мені не дзвонив", – сказала пані Аліна. Вона додала, що чоловік повинен був бути вдома.

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