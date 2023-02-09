Аліна Малютіна, чоловік якої загинув під завалами, в ефірі телемарафону розповіла, що дізналася про вибух у Дарницькому районі, після чого почала телефонувати чоловіку, пише 24 Канал. Однак той не відповідав на дзвінки, тому жінка поїхала на завод, де прогримів вибух.
Дізнайтесь більше Вибух на території заводу у Києві, є 4 жертви, 5 людей врятували: все, що відомо
Загиблий чоловік мав бути вдома
"Як зазвичай зайшла в новини й там було написано, що вибух у Дарницькому районі. Пізніше з'явилося, що саме ця вулиця. Тоді я почала дзвонити, але не додзвонилася і приїхала сюди", – розповіла вона.
Жінка зазначила, що чоловік, як завжди був на роботі. "Зранку ми бачилися. Вдень він мені не дзвонив", – сказала пані Аліна. Вона додала, що чоловік повинен був бути вдома.
У Києві прогримів вибух: що відомо
- У Дарницькому районі столиці вдень 9 лютого на території колишнього заводу стався вибух. Станом на 20:00 відомо про чотирьох загиблих чоловіків.
- З-під завалів врятували 5 людей – 3 чоловіків та 2 жінок. Серед постраждалих четверо госпіталізовано, а ще одна людина відмовилася від госпіталізації.
- Унаслідок вибуху зруйнована 1-поверхова будівля складського приміщення. Пожежу на площі близько 500 метрів квадратних вже ліквідували, однак продовжується робота важкої техніки по розбору завалів.