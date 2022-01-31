Взрыв в доме в Запорожье: в больнице умерла одна из пострадавших

В одном из домов Запорожья 28 января прогремел взрыв. В ночь на 31 января в больнице скончалась женщина, которая в результате инцидента получила травмы.

Женщина находилась в Городской больнице экстренной и скорой медицинской помощи №5. О ее смерти сообщил изданию заведующий отделением термической травмы и реконструктивной хирургии Андрей Сех.

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Скончалась женщина, пострадавшая в результате взрыва

Потерпевшей в результате взрыва в доме Запорожья не стало 31 января.

Несмотря на попытки врачей, в 3:25 утра она умерла,

– рассказал Андрей Сех.

Женщина поступила в больницу 28 января в крайне тяжелом состоянии. По словам врача, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, многочисленные ожоги тела более 80%, ожог верхних дыхательных путей и ожоговый шок.

К сожалению, личность умершей до сих пор не установили, полиция продолжает поиск ее родственников.

Взрыв в доме в Запорожье: что известно

Взрыв в доме в Александровском районе Запорожья произошел утром 28 января. Вызвала трагедию газовоздушная смесь. В результате погибла пожилая женщина.

Еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

Повреждения получили 7 квартир. Жильцов дома эвакуировали, однако часть из них уже вернулась домой.

Правоохранительные органы открыли уголовное производство.

Взрыв в Запорожье: смотрите видео