Вероятно, украинский: что известно о дроне, который взорвался в Молдове

Возле молдавского села Лопатная были найдены обломки дрона, который взорвался. В МИД страны сделали заявление относительно происхождения беспилотника.

Там заявили, что скорее всего, дрон был украинским.

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Как в Кишиневе прокомментировали падение украинского дрона в Молдове?

В МИД отметили, что любые несанкционированные полеты или падения летательных аппаратов на территории страны представляют угрозу для нацбезопасности и нарушают суверенитет государства.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент с дроном в Оргиевском районе в очередной раз показал последствия войны России против Украины для всего региона.

В МИД сообщили, что поддерживают контакт с украинскими властями относительно взрыва дрона. По предварительным данным, он мог быть украинского происхождения.

В то же время в министерстве отметили, что ответственность за подобные ситуации лежит на России, поскольку именно она начала войну против Украины.

Также в Молдове выразили поддержку украинцам, которые борются за свободу своей страны и мир в Европе.

Напомним, что в ночь на 8 июня Россия атаковала Украину 155 дронами. Силам ПВО удалось обезвредить 124 из них.

К слову, в Латвии впервые уничтожили беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны.