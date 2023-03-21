Уничтожение "Калибров" в Джанкое: показываем железнодорожный узел на карте

Поздним вечером к Джанкою подвезли свежий "хлопок". Впоследствии стало известно о попадании по железнодорожному узлу. Показываем его на карте и объясняем почему это важная цель.

О "хлопке" в Джанкое местные поведали около 20:50. Впоследствии стало известно о том, что там раздалось более 10 взрывов. Причем случились они на железной дороге, а мишенями стали крылатые ракеты "Калибр", передает 24 Канал.

Читайте также Взрывы в Джанкое и уничтожение "Калибров": все, что известно о свежем "хлопке" в Крыму

В Джанкое – важный железнодорожный узел

Для наших военных очень важно обескровливать врага. Так что удары по железнодорожным узлам – то, что нужно. Особенно, когда речь идет о полуострове Крым.

Итак, Джанкой – место схождения всех железнодорожных ветвей, расположен в Крыму. Поэтому, если вывести из строя именно этот железнодорожный узел, можно парализовать поставки врага. Причем, в две стороны: как с полуострова Крым, так и к нему.

Если уничтожить железнодорожный узел в Джанкое, можно усложнить движение как пассажирских поездов, так и эшелонов с техникой. Первыми везут на фронт бойцов. Что касается вторых, то, думаем, объяснять вам не нужно.

Как пролегает по полуострову Крым железная дорога: смотрите на карте



Железнодорожный узел в Джанкое – на севере полуострова / Скриншот

"Хлопок" подвезли к железной дороге

Об этом заявили в Главном управлении разведки при Минобороны. В ведомстве отметили, что взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК". Их как раз транспортировали по железной дороге.

Загадочный "хлопок" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации,

– подчеркивают в ГУР.

Что известно о взрывах в Джанкое