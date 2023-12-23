Взрыв газа во Львове: появились фото с места событий

Во Львове в одном из частных домов раздался взрыв. После этого там начался пожар.

Взрыв раздался вечером в эту субботу, 23 декабря. Инцидент произошел во Львове на улице Княгини Ольги.

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Что рассказали правоохранители

Полиция предупредила жителей и гостей о перекрытии движения.

Внимание! Движение по улице Княгини Ольги от улицы Сахарова до улицы Владимира Великого в направлении улицы Научной перекрыто в связи со взрывом, повлекшим пожар в жилом доме,

– объяснили правоохранители.

Сотрудники полиции сейчас охраняют место происшествия и регулируют дорожное движение. Также правоохранители помогают другим службам ликвидировать последствия взрыва.

Кадры с места событий во Львове / Фото патрульной полиции Львовской области

Что рассказали в ГСЧС

Спасатели сообщили, что взрыв произошел в 20:48.

В 20:48 в двухэтажном частном жилом доме, по предварительной информации, произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего разрушена стена с последующим горением,

– говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС спасли из-под завала одного ребенка. Есть вероятность того, что под обломками могут находиться другие люди. В ГСЧС сообщили о привлечении 53 спасателей и 12 единиц техники.

В этом доме раздался взрыв / Фото ГСЧС

Что рассказал Садовый

Андрей Садовый заявил, что предварительно в гараже частного дома мог взорваться газ.

В доме проживает 6 человек. 2 ребенка и 2 женщины – их повезли с ожогами в больницу. Состояние пострадавших не тяжелое. Еще 2-х мужчин ищут спасатели. Возможно, они под завалами,

– сообщил мэр Львова.

Мэр также поделился кадрами с места событий.



На месте взрыва работают спасатели / Фото Андрея Садового



Так выглядит сейчас улица, где раздался взрыв / Фото Андрея Садового

По словам мэра, точные причины взрыва будут известны после завершения спасательной операции.

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