В Саратове взорвался газ: обвалилось 10 этажей дома, есть погибшие

В российском городе Саратов в пятницу, 25 июля, в один момент обвалилась многоэтажка. Из-за технических проблем в системе газоснабжения произошел взрыв, который унес жизни нескольких жителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. После взрыва буквально исчезла огромная часть дома.

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Что известно о взрыве газа в многоэтажке в Саратове?

В Саратове из-за взрыва газа разрушен жилой дом. Его жители оказались под завалами, по меньшей мере три человека погибли. На месте происшествия работают спасатели, которые ликвидируют последствия аварии.

Разрушенный дом в Саратове: кадры, сняты после аварии

Люди оказались под завалами дома в Саратове: смотрите видео

Известно также, что из-за опасности повторного обвала людей из дома пришлось эвакуировать. Дорога возле многоэтажки покрыта кусками строительных конструкций, они упали также на припаркованные авто.

Жители собрались у подъезда огромной толпой и наблюдают за спасательной операцией. Тем временем из-под завалов разрушенной многоэтажки извлекают пострадавших, среди них есть ребенок. На месте работает более 20 спасателей, кинологи и 8 единиц техники. В МЧС подтвердили, что по состоянию на сейчас погибли шесть человек – взрослые и один ребенок. Количество спасенных людей пока не уточняется.

На месте происшествия в Саратове продолжается поисково-спасательная операция: видео

В Саратове взрыв газа снес дом: видео из социальных сетей

По предварительным данным, в результате взрыва могли пострадать около 30 квартир с первого по 10 этажи. Спасатели отметили, что в доме был взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания. Правоохранители после инцидента возбудили уголовное дело относительно предоставления услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Момент взрыва в многоэтажке Саратова: смотрите видео

Россияне выкладывают в сети момент взрыва газа и пишут, что это дом на улице Блинова в Саратове. Панельная многоэтажка построена в 2009 году. В доме жили горожане, а также до сих пор продавались квартиры.

Как обвалился дом в Саратове: видео

Напомним, ночью взрывы раздавались в нескольких областях России. Противовоздушная оборона пыталась сбить беспилотники, которые атаковали страну, но в некоторых стратегически важных местах все же были попадания.