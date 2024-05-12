В Броварах мужчина взорвал гранату: сам ранился, травмировал полицейского

В Броварах Киевской области произошел подрыв гранаты, в результате чего были ранены полицейский и подозреваемый. Оба находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел вечером 11 мая, когда правоохранители выехали на вызов о хулиганских действиях. Во время преследования подозреваемый использовал гранату, из-за чего оба мужчины были ранены.

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Покушение на жизнь полицейского

37-летний полицейский получил ранения ног и левой руки, но сейчас его состояние стабильное. Правонарушитель, также 37-летний, получил травмы левой ноги и обеих рук. Ранее он был осужден за имущественные преступления и хранение наркотиков.

Полицейские Броварского управления полиции получили вызов относительно хулиганских действий неизвестным лицом. Когда они прибыли по указанному адресу, мужчина бросился бежать, полицейский начал его преследовать, тогда злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя,

– пишут в пресс-службе полиции.

Следователи уже предъявили злоумышленнику обвинения по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. За эти действия ему может грозить до пятнадцати лет заключения или даже пожизненное лишение свободы.

Криминальные новости: последнее

10 мая Броварской горрайонный суд определил меру пресечения для мужчины, который угрожал полицейским оружием, в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Инцидент произошел 8 мая, когда нетрезвый 50-летний мужчина устроил конфликт в общественном заведении и по прибытии полиции продолжил агрессивные действия, использовал огнестрельное оружие.

На Звенигородщине Черкасской области мужчина обвиняется в убийстве своего брата-близнеца во время семейной ссоры, произошедшей после совместного употребления алкоголя. По версии следствия, 36-летний подозреваемый нанес брату многочисленные ножевые ранения, приведшие к смерти, за что ему грозит до 15 лет заключения.

В Киеве на Позняках 2-летняя девочка выпала из окна третьего этажа, но выжила благодаря мягкому газону под окном. Семья ребенка, которая состоит из родителей и троих детей, не имела проблем с законом до этого инцидента. Ювенальные прокуроры и следователи Дарницкого управления полиции Киева работают над установлением всех обстоятельств происшествия.

Речь идет о части 1 статьи 348 Уголовного кодекса – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. А также часть 1 статьи 263 – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.