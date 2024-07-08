В Луцке внук спас свою бабушку от взрыва гранаты

В Луцке вечером 7 июля прогремел взрыв гранаты. В частности, стала известна истории Натальи и ее 28-летнего внука, которые пострадали от взрыва.

Женщина рассказала, что во время взрыва ее спас внук, который сумел вовремя среагировать. Сейчас женщина выписана из больницы, а ее внук еще проходит лечение.

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Что очевидцы рассказывают об инциденте в Луцке

7 июля на Ковельской улице в Луцке произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали пять человек, среди которых двое прохожих – лучанка Наталья и ее 28-летний внук.

Женщина рассказала журналистам, что они шли вместе, когда внезапно началась драка на дороге.

Мы шли со двора, а тут на дороге какая-то драка началась, не понятно, что произошло. Внук меня дернул за руку, как машина ехала, он меня спас просто. Сейчас плохо себя чувствую, осколок в ноге, еле хожу, внук в больнице еще. У него тоже осколки и царапины,

– рассказала Наталья.

Женщину выписали из больницы 8 июля, а ее внук продолжает лечение из-за многочисленных осколочных ранений и царапин.

К слову, это не первый подрыв гранаты в Луцке, подобный случай произошел 29 июня. Тогда 23-летний хмельничанин взорвал гранату в центре города.