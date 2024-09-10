На Полтавщине мужчина взорвал гранату, есть травмированные

В городе Гребенка, что в Полтавской области, произошел взрыв возле многоэтажки. По данным правоохранителей, мужчина взорвал гранату.

Инцидент произошел утром 8 сентября. Тогда местные жители сообщили о взрыве возле многоквартирного дома в полицию. Об этом Суспильному рассказала пресс-секретарь Лубенского райотдела полиции Юлия Кваша.

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Взрыв гранаты в Гребенке

Работники полиции выяснили, что во дворе пятиэтажки мужчина бросил гранату. Отмечается, что он был в состоянии опьянения.

К сожалению, в результате действий мужчины есть пострадавшие. Так, ранены трое местных жителей, которые находились рядом. Указывается, что пострадавшие 1989-го, 1986-го и 1992-го годов рождения. Их госпитализировали, жизни пациентов ничего не угрожает.

Подозреваемым является 28-летний мужчина, который является местным житель. Во время обыска у него дома изъяли доказательства. Его задержали и объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

частью 4 статьи 296 – "Хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений";

частью 1 статьи 263 – "Незаконное хранение, приобретение боевых припасов".

Санкция предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Также подозреваемому планируют избрать меру пресечения.