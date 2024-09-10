Інцидент стався зранку 8 вересня. Тоді місцеві жителі повідомили про вибух біля багатоквартирного будинку у поліцію. Про це Суспільному розповіла речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша.

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Вибух гранати у Гребінці

Працівники поліції з'ясували, що у дворі п'ятиповерхівки чоловік кинув гранату. Зазначається, що він був у стані сп'яніння.

На жаль, внаслідок дій чоловіка є постраждалі. Так, поранені троє місцевих жителів, які перебували поруч. Вказується, що потерпілі 1989-го, 1986-го та 1992-го років народження. Їх госпіталізували, життю пацієнтів нічого не загрожує.

Підозрюваним є 28-річний чоловік, який є місцевим житель. Під час обшуку в нього удома вилучили докази. Його затримали та оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

частиною 4 статті 296 – "Хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень";

частиною 1 статті 263 – "Незаконне зберігання, придбання бойових припасів".

Санкція передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Також підозрюваному планують обрати запобіжний захід.