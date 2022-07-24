Пьяные оккупанты в Мариуполе взорвали мужчину гранатой ради забавы

россияне продолжают терроризировать временно оккупированный Маруиполь. Так, только за сделанное им замечание военные бросили в частный двор гранату.

Об ужасном преступлении в оккупированном Мариуполе рассказал советник мэра города Петр Андрющенко. Он отметил, что трагедия произошла около 20:15 по улице Гранитной.

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Взрыв раздался на частном дворе

В это время местные жители услышали взрыв, раздавшийся на частном дворе. Это была граната. Как оказалось, несколько пьяных оккупантов, вероятно, военных одной из квазиреспублик Донбасса, устроили громкие развлечения.

Мужчина, живший неподалеку, сделал им замечания. В ответ захватчики бросили мариупольцу гранату во двор. Ранения получили двое гражданских лиц, один из них – в тяжелом состоянии.

Оккупанты продолжают безнаказанно убивать мариупольцев. Просто ради забавы. Ярость. Просто ярость,

– написал Андрющенко.

На эти выходные оккупанты полностью закрыли город

Отметим, что на выходные 23-24 июля россияне полностью закрыли город на въезд и выезд. В мэрии Мариуполя говорят, что захватчики хотят ужесточить "фильтрационные" и антипартизанские меры.

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Что происходит в оккупированном Мариуполе: последние новости

Оккупанты планируют открыть в городе только четыре школы, где будут преподавать три предмета.

россияне решили запретить право собственности всем украинцам, не прошедшим через так называемую "фильтрацию". Фактически имущество будут отбирать у всех сопротивляющихся захватчикам.

Также военную технику россияне массово перебрасывают из этого региона на Запорожское направление.

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